Cronaca nazionale/ Auto si schianta contro un muro, muore un 18enne

Ancora sangue sule strade italiana ed ancora una giovanissima vittima di incidente stradale.

Uno studente di 18 anni, è morto in un grave incidente stradale avvenuto in Valtellina a Forcola.

Il giovane si trovava in auto con altri due studenti: i tre amici stavano andando a scuola in una scuola superiore di Sondrio, quando è avvenuto l’incidente. Gli altri due giovanissimi sono rimasti feriti, uno dei due in maniera grave.

All’improvviso la vettura si è schiantata contro un muro che costeggia la strada provinciale delle Orobie, la numero 16, a ridosso della montagna.

Foto di repertorio