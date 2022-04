Ancora morti sulle strade italiane. E’ accaduto, sull’autostrada A4, poco prima dello svincolo di Cessalto. Un’auto ha tamponato un camion, viaggiavano entrambi in direzione Trieste. Purtroppo per l’automobilista non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del sinistro e il personale autostradale.