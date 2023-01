Cronaca nazionale/ Aspettava il trapianto, ma il cuore non è arrivato in tempo: 15enne perde la vita

Una storia straziante che lascia senza parole e pieni di dolore.

Frequentava il Convitto a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Ma era nato con un problema al cuore, che non ha retto; il giovane 15enne si è spento all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dov’era ricoverato da quasi due mesi, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico.

Proveniva dal Salento, insieme alla sua famiglia e si era trasferito a Bagnolo in Piano; aspettava il trapianto da due anni, ma quel cuore non è arrivato in tempo e le ultime complicazioni sorte purtroppo non gli hanno lasciato scampo.