Cronaca nazionale/ Armato di coltello, danneggia circa cento auto

Un assurdo atto di vandalismo; ma alla fine per fortuna il responsabile è stato fermato.

Si diceva “arrabbiato con il mondo”, per questo per più notti un 49enne di Biella si è impegnato per danneggiare circa 100 auto. Con sé portava sempre un coltello e un cellulare, quest’ultimo per illuminare le vetture parcheggiate.

I residenti, esasperati, avevano addirittura organizzato delle ronde per cogliere il vandalo sul fatto.

Poi il lieto fine: con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri e la polizia locale hanno individuato il presunto responsabile, che ora si trova agli arresti domiciliari.

Foto di repertorio