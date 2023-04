Cronaca nazionale/ Anziano uccide il proprio cane gettandolo dal balcone: individuato e denunciato dai carabinieri

Un gesto atroce ed incomprensibile, di una violenza assurda.

Un pensionato di 79 anni è stato denunciato dai carabinieri per il reato di uccisione di animali dopo essere stato individuato dai militari come autore di un atroce gesto nei confronti di un cagnolino in suo possesso.

Secondo l’accusa, infatti, per motivi ancora tutti da chiarire, l’anziano avrebbe letteralmente scaraventato giù dal balcone di casa il cane uccidendo.

E ‘accaduto nella zona ferroviaria di Agrigento.

Foto di repertorio