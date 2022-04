Cronaca nazionale/ Allertato dai vicini, entra in casa e trova il padre morto

Tragedia a San Pietro in Gu in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni, ex operaio, è stato trovato morto in casa. Era da poco andato in pensione.

I suoi dirimpettai, non vedendolo per tutto il giorno, hanno avvisato il figlio trentenne, che abita a pochi chilometri di distanza, il quale una volta aperta la porta di ingresso con le chiavi di riserva in suo possesso si è recato in camera da letto, dove ha trovato il padre morto forse a causa di un malore.

Il figlio ha chiamato i carabinieri della locale stazione e i sanitari del Suem 118, che non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso.

La notizia su “Il Gazzettino”

foto di repertorio