Cronaca/ Incidente sulla A1: biker termolese impatta con la moto contro un rimorchio, ricoverato in codice rosso

E’ noto per alcune ‘traversate’ motociclistiche a livello internazionale; il biker è rimasto coinvolto in un brutto incidente in A1 nel tratto aretino dell’Autostrada del Sole. L’incidente sarebbe avvenuto tra la sua moto e un rimorchio per il trasporto di cavalli.

Il 41enne residente a Termoli avrebbe tamponato il mezzo rimanendo ferito a terra. Immediatamente il 41enne è stato trasferito in codice rosso, viste le ferite riportate nello schianto, all’ospedale Le Scotte di Siena.

Foto di repertorio