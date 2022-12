Corte Conti/ In Molise rilevanti disavanzi in ambito sanitario

Il sistema sanitario della Regione Molise, “nonostante i cospicui aiuti finanziari dello Stato e delle altre Regioni, continua a registrare rilevanti disavanzi annuali conseguenti alla gestione di competenza dei soggetti pubblici operanti nel settore”.

Questo nella sintesi della Relazione di accompagnamento della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise pubblicata oggi in occasione del Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2021.



In particolare, osserva la Corte dei Conti, ancora nel 2021 il bilancio dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) “ha registrato ingenti perdite di esercizio e un disequilibrio finanziario della gestione, dovuto anche al ritardo con cui è stato approvato il Programma Operativo 2019-2021, cui sono rimesse le linee guida da adottare per il perseguimento del riequilibrio economico e finanziario del sistema. Il risultato di esercizio 2021 dell’Asrem ha registrato una perdita di 54.249.796,64 euro, in crescita rispetto all’esercizio precedente, conseguente in primo luogo a un saldo negativo tra il valore della produzione e i costi della produzione. Il grave risultato negativo di esercizio è stato accertato pur avendo l’Azienda beneficiato, anche nel 2021, del mancato accantonamento per rischi dell’importo di 39,6 milioni di euro in relazione al debito da restituzione dei contributi già richiamato (che nel 2019 aveva pesato sui conti dell’Azienda)”. Criticità sono state evidenziate dalla magistratura contabile anche sul mantenimento dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).