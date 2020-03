Coronavirus: salgono a 144 i casi positivi. Altri contagi a Campobasso. Decima vittima in regione

Sale il numero dei contagi in regione, e sale anche il numero dei tamponi che vengono effettuati. Tra i nuovi contagi 4 persone sono di Campobasso, 1 di Cercemaggiore e 1 di Termoli. Nel pomeriggio purtroppo si è registrato un altro decesso, una anziana di 83 anni ospite della Casa di Riposo di Cercemaggiore, la decima vittima per la Regione Molise.

Nella giornata di oggi sono stati processati altri 37 tamponi e due sono risultati positivi, pertanto il numero dei contagi in Molise sale a 144.

Questo il bollettino di oggi, aggiornato:

• 1072 tamponi processati di cui 928 negativi

• 144 sono i tamponi positivi: 126 nella provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia e 9 le persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 28: 19 sono in Malattie Infettive (tutti della provincia di Campobasso), 8 in Terapia Intensiva (5 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e uno in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• 95 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (80) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (15)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 9 i pazienti deceduti con Coronavirus (7 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

•