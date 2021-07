Coronavirus/positivo un ragazzo del Servizio Civile, chiuso il Comune di Guglionesi fino al 24 luglio

E’ risultato al tampone rapido un ragazzo del Servizio Civile Universale, pertanto in via precauzionale il sindaco ha disposto la chiusura del Municipio al pubblico. “Vista l’emergenza sanitaria in atto – ha annunciato il sindaco Bellotti – si invita la Cittadinanza al massimo rispetto delle disposizioni legislative in corso di validità e all’uso dei dispositivi di protezione. Inoltre, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio del Comune di Guglionesi, si invita la Cittadinanza a comunicare tempestivamente i casi di positività al numero telefonico 0875.689010 (int. 3 Servizi sociali) del Municipio di Guglionesi nonché attraverso l’e-mail all’indirizzo [email protected]”.