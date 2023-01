Peggiora la situazione dell’epidemia da Coronavirus in Molise. Il monitoraggio diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità che riguarda il periodo 14 dicembre-27 gennaio 2022 dice che nella nostra regione l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti passa da 208 a 258 mentre l’indice Rt sale da 1,34 a 1,86.

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale: il tasso di occupazione in area medica è del 6,8 (+0,5) quello della terapia intensiva resta zero.