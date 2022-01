Coronavirus, esplode il contagio: 903 nuovi positivi e altri 4 ricoveri al Cardarelli

Sono numeri impressionanti quelli dell’epidemia da coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore. Quattro nuovi ricoveri al Cardarelli per Covid e diventano ora 30 i pazienti in ospedale. Sono 903 i nuovi casi, di cui 275 molecolari e 628 antigenici, mentre i guariti sono 14.

I comuni maggiormente colpiti: Campobasso (153 positivi), Termoli (73) , Bojano (66), Ripalimosani e Agnone (41), Montenero di Bisaccia (40) , Isernia (38) Casacalenda ( 32) . Sono 4.328 gli attualmente positivi in Regione.