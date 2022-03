Coronavirus, ancora un decesso e 2 nuovi ricoveri al Cardarelli

Situazione difficile, quella in Molise nelle ultime 24 ore, con riferimento alla lotta al coronavirrus.

Si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 73 anni di Belmonte del Sannio che era ricoverata in Terapia Intensiva.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 572. Ci sono 2 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso e Isernia, ma ci sono anche 3 dimessi e pertanto i ricoverati totali scendono a 29, di cui 11 in Malattie Infettive, 16 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 327 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1699 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 19,2%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi contagi: Campobasso 54, Campomarino 10, Isernia 21, Termoli 71, Venafro 32.