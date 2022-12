Contrasto allo spaccio di droga/ In Basso Molise denunciate due persone e segnalato un assuntore

Un altro duro colpo è stato inferto dai Carabinieri della Compagnia di Termoli (CB)

alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, sempre più fiorenti lungo la fascia

costiera del basso Molise.

Durante un servizio di controllo del territorio svolto a Termoli (CB), infatti, i

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia

hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Larino (CB) un 20enne censurato del luogo.

Nella circostanza gli operanti notavano il giovane aggirarsi in questo centro con

atteggiamento sospetto, pertanto procedevano a perquisizione personale d’iniziativa

rinvenendo, addosso allo stesso, 4 involucri in cellophane contenenti Cocaina del peso

complessivo di gr. 2 circa e 5 pezzi di Hashish del peso complessivo di gr. 7 circa, che

venivano sottoposti a sequestro penale, in attesa delle analisi di laboratorio e del

successivo deposito presso il competente ufficio corpi di reato.



Il 20enne censurato invece, appurate le sue oggettive responsabilità in relazione al reato

di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti previsto e punito dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, veniva pertanto denunciato in stato di libertà alla competente

Autorità Giudiziaria di Larino (CB).



L’attività in questione segue tra l’altro ad una analoga svolta in questo centro pochi

giorni fa sempre dall’Arma di Termoli, che aveva permesso di deferire in stato di libertà

un giovane incensurato per la medesima fattispecie di reato e segnalarne un altro alla

Prefettura di Campobasso ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, per detenzione

per uso personale di sostanze stupefacenti, sequestrando altresì complessivi gr. 100

circa di Hashish.