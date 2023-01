ConsumiAmoMolisano/ Aida Romagnuolo al convegno per valorizzare le tradizioni regionali

Mangiare molisano, consumando quindi prodotti sani, controllati e soprattutto del proprio territorio. Si parlerà di questo nel convegno dal titolo ‘ConsumiAmoMolisano’ che si svolgerà venerdì 20 gennaio, dalle 17e30, alla Palazzina Liverty di Venafro.

Un appuntamento promosso dall’Associazione Borghi dello Sport, nel quale interverranno esperti del settore e la consigliera regionale Aida Romagnuolo, particolarmente sensibile alla tematica. La stessa, infatti, tempo fa ha presentato una proposta di legge, affinchè nelle mense delle scuole del Molise vengano consumati solo prodotti locali.



L’iniziativa, più in generale, mira a creare un Tratturo del cibo molisano, quale veicolo per promuovere non solo un turismo per apprezzare le bellezze dei luoghi, ma anche pronto ad entusiasmarsi per le tradizioni culinarie regionali. Al convegno, moderato dall’avv. Biasiello, saranno presenti dall’Università del Molise i professori De Cristaforo, De Curtis e Delfine, poi il magistrato Colucci e il presidente dei Borghi dello Sport Lommano. Concluderà, la consigliere Romagnuolo.