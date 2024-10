Consegnato al primo cittadino Balice, l’albo aggiornato dei sindaci del Comune di Termoli

La presidente della rivista “Kamastra e Centro Studi Diversità Linguistica”, l’Avvocato Maria Rosaria D’Angelo, ha consegnato al Sindaco di Termoli Nicola Balice l’Albo aggiornato dei Sindaci del Comune di Termoli, podestà e commissari.

Un lavoro certosino svolto negli anni scorsi dalla professoressa Fernanda Pugliese che ha suddiviso lo studio e il successivo elaborato in periodi storici che hanno ricompreso i contesti del Regno di Napoli, l’età napoleonica, il Regno delle Due Sicilie, il Regno d’Italia, l’era fascista fino all’età repubblicana.

Uno studio che va dal 1799 ai giorni nostri e che vede come ultimo sindaco in carica proprio l’attuale primo cittadino Nicola Balice.



La professoressa Pugliese, già curatrice degli albi dei sindaci e dei parroci di Montecilfone, suo paese di origine, si è messa al lavoro per catalogare e ricercare tutti i primi cittadini di Termoli, una ricerca che è stata possibile grazie agli storici della città, agli archivi di stato di Puglia e Capitanata e al professor Antonio Smargiassi che ha supportato la ricerca.



Dopo la consegna l’Albo dei Sindaci del Comune di Termoli è stato affisso all’interno della stanza del primo cittadino. Vuole rappresentare il passato ed il presente della città e contiene un elenco di 95 nominativi di persone che, nei diversi periodi storici, hanno segnato la vita amministrativa, politica, civica e sociale della città.