Concluso il Contest di luminarie sociali Illuminaevinci : i vincitori di ogni comune

Un successo inaspettato quanto gradito quello del contest Illuminaevinci che ha caratterizzato questo Natale un po’ particolare. Il concorso sociale di luci natalizie che ha fatto il giro del mondo con più di 160mila visualizzazioni della pagina facebook attraverso l’ideazione del Best Social Lighting che ha messo in competizione le foto dei 530 partecipanti di 14 Comuni molisani e più di 6 mila visualizzazioni nella diretta della premiazione andata in onda la sera del 6 gennaio 2021 sulla web tv @Zona rossa, giunge al termine.



Sia i vincitori del Best Social Lighting, il voto popolare sul web, sia i premiati dal voto della giuria competente si sono avvicendati nella diretta facebook che ha visto la partecipazione collettiva di cittadini, Amministratori comunali dei 14 paesi illuminati, Associazioni locali e il Presidente del Consiglio della Regione Molise, Salvatore Micone.



Tutti insieme sotto il segno del festeggiamento virtuale e al suono del motto che sta

caratterizzando questo momento: uniti ma distanti.

Tante le testimonianze e tanta la voglia di rimettersi in gioco sia dei vincitori, molti dei quali hanno devoluto i premi vinti in beneficenza rimarcando la necessità di solidarietà soprattutto in questo periodo, sia dei rappresentanti Istituzionali che hanno visto nel progetto una nuova via per stimolare il turismo invernale nei paesi del Molise.



Il successo di questa prima edizione ci spinge a migliorare e a progettare sin da subito la terza edizione (la seconda a livello regionale) di illuminaevinci, coinvolgendo ancor più comuni e cercando di far conoscere la nostra piccola ma bellissima regione con una iniziativa vincente che vede lavorare in maniera sinergica Istituzioni, Associazioni e cittadini.In fondo, mancano solo 349 giorni al Natale 2021. E’ tempo di prepararsi!



Di seguito i nomi dei vincitori del primo premio della giuria e del Best Social Lighting per ogni Comune:

CONCA CASALE:

giuria: n. 12 Vettese Nicola

best social lighting: n.7 Iazzetta Emma



CIVITANOVA DEL SANNIO:

giuria: n. 8 Fiorda Antonio

best social lighting: n. 13 Cipriano Maria



SAN GIOVANNI IN GALDO:

giuria: n.6 Ciccotelli Giuseppe

best social lighting: n. 50 Fazio Teresa



TORO:

giuria: n. 59 Amalia Miozzi



BOJANO:

giuria: n. 24 e 25 La Chicca e Giuggiolandia

best social lighting: n. 1 Goglia Grazia



CASTELPIZZUTO

giuria: n. 17 Vacca Domenica

best social lighting: n. 10 Carlucci Delia



CERCEPICCOLA

giuria e best social lighting: n.8 Zappone Veneranda



PETRELLA TIFERNINA

giuria: n. 2 Manocchio Patrizia ( foto in copertina)

best social lighting: n.3 Viglione Maria Rosaria



ROCCAVIVARA

giuria: .4 Antenucci Edoardo

best social lighting: n.31 Tufilli Eliana



SAN POLO MATESE

Giuria e best social lighting: n. 3 Mastoiacovo Jurij



SESTO CAMPANO

giuria: n.39 D’Andrea Pasquale e Simeone Domenico

best social lighting: n. 1 Martone Vincenzo



ROCCAMANDOLFI

giuria: n. 25 De Filippis Milena

best social lighting: n.4 Rizzi Silvio



CAMPODIPIETRA

giuria: n.39 Di Lembo Michele

best social lighting: n. 17 Tronca Biagio



SANT’ANGELO DEL PESCO

allestimento n. 1 Pro Loco Sant’Angelo del Pesco