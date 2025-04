Conclave, il cardinale Becciu verso il passo indietro

(Adnkronos) –

Il cardinale Angelo Becciu, che ha sempre rivendicato il suo dovere di votare in Conclave per il nuovo Papa, a quanto si apprende da fonti qualificate, avrebbe deciso di fare un passo indietro e sarebbe questa la ragione per la quale non c'è stata una deliberazione da parte dei cardinali riuniti nella quinta Congregazione stamani. Il porporato è stato condannato dal Tribunale vaticano in primo grado per peculato, truffa aggravata e abuso d'ufficio nell'ambito della compravendita del Palazzo londinese. Al porporato è stata anche comminata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Stamattina il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, aveva spiegato che i cardinali riuniti nella quinta Congregazione generale nel pre Conclave avevano parlato del caso del cardinale Angelo Becciu ma che non c'era ancora "nessuna delibera".