Con Cantine Aperte 2023 iniziano i festeggiamenti per un anno speciale: Il Movimento Turismo del Vino compie 30 anni

Intenso calendario di iniziative e appuntamenti dedicati all’anniversario.

Anteprima Cantine Aperte con gli influencer, il fine settimana atteso e festoso del 27 e 28

Maggio, il nuovo logo simbolo di un percorso vincente e la Community degli Amici del

Movimento. Il tutto all’insegna del bere in modo responsabile, “messaggio in bottiglia”

condiviso con Wine in Moderation.



Un anno speciale per il Movimento Turismo del Vino che compie 30 anni, iniziato nel migliore

dei modi e ricco di appuntamenti. A partire dal primo evento storico e irrinunciabile, Cantine

Aperte, che quest’anno si svolgerà nel fine settimana del 27 e 28 Maggio in tutta Italia.

E proprio un mese prima di Cantine Aperte, durante il Vinitaly del 1993, nasceva il

Movimento Turismo del Vino, grazie ad un’intuizione, un’idea ambiziosa e lungimirante di un

gruppo di vignaioli.



Dalla sua fondazione il Movimento si è presto trasformato in una realtà di riferimento in cui

tradizione, cultura, divulgazione e passione hanno dato vita a un brand unico e riconosciuto a

livello mondiale.



Tre decenni che hanno visto cambiare gusti e scenari ma durante i quali tutti coloro che hanno

partecipato e continuano a partecipare a questa bellissima avventura non hanno mai perso di

vista gli elementi fondanti del Movimento Turismo del Vino: l’amore per la terra, la passione

per il vino, il piacere dell’ospitalità, il desiderio di emozionare.



Le cantine aderenti al Movimento sono cresciute di numero e negli ultimi anni, quelli del post

pandemia, l’accelerazione si è ancora più accentuata. Oggi si assiste ad una decisa profilazione

delle strutture – come evidenziato nella recente ricerca di Nomisma – Wine Monitor – e anche

della proposta di accoglienza. Da ogni parte d’Italia si è andata adeguando l’offerta ad una

domanda sempre più orientata a un’esperienza totale, sfaccettata e coinvolgente. L’enoturista

del terzo millennio è mosso dalla passione per il vino ma cerca anche relax, benessere, natura,

cultura e occasioni di divertimento.



Le aziende molisane aderenti al Movimento Turismo del Vino, sabato 27 e domenica 28

maggio 2023, apriranno le porte delle loro cantine in un ideale percorso segnato dal vino ed

offriranno la possibilità di fare un’esperienza unica alla scoperta di un paesaggio collinare ad

alta vocazione, per una produzione di grande qualità con le DOC e l’IGT del Molise.

Ogni azienda aderente a MTV Molise, come ormai è consuetudine, allieterà i propri visitatori

con degustazioni di vini di qualità abbinata a prodotti tipici molisani, intrattenimenti di

gruppi musicali, mostre, visite guidate di vigneti.

Le 4 cantine molisane che aderiscono all’iniziativa di Cantine aperte sono:



Principe delle Baccanti Baranello

Sabato 27 e Domenica 28 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Passeggiata in vigna

Visita in cantina

Visita del museo della civiltà contadina

Degustazione vini in abbinamento a prodotti tipici

Nella giornata di cantine aperte l’azienda Principe delle Baccanti sarà felice di

accogliervi per visitare l’azienda e fare degustare le sue etichette migliori.

Si passeggerà nella vigna antistante la cantina, dove verranno brevemente illustrate le

fasi fenologiche della vite. Successivamente si visiterà la cantina definita da molti “il

luogo dove avviene la magia” per illustrare il processo produttivo e la nostra filosofia

aziendale, fortemente improntata verso il rispetto della tradizione.

Per permettere ai visitatori di immedesimarsi meglio in ciò che definiamo “tradizione”

come ultima parte didattica si visiterà il museo aziendale della civiltà contadina, luogo

dove i saperi e gli utensili ancestrali sono conservati per essere mostrati ai visitatori e

alle scolaresche con lo scopo, se non di far rivivere, almeno di far conoscere un mondo

che sempre di più va perdendosi nella ormai poco naturale modernità.

Una volta infuse le nozioni basilari per poter capire i nostri prodotti ci si accomoderà

nella sala degustazione dove insieme alle nostre produzioni premiate, si degusteranno

solo ed esclusivamente prodotti locali, alcuni anche dop ed altri autoprodotti da noi

per offrire un’esperienza quanto più genuina possibile come salumi e tartufo.

Tenute Martarosa Campomarino

Sabato 27 e Domenica 28 maggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Due giornate tra vino, musica e cose buone. In occasione di Cantine aperte

proponiamo:

Dalle 15.00 alle 20.00 degustazione di Fiano del Molise, Tintilia del Molise rosato,

Tintilia spumante, ognuno in abbinamento a tipicità del territorio.

Dalle 15.00 alle 20.00: visita della cantina e conoscenza della filosofia aziendale.

Dalle 17.00 alle 20.00 di sabato, musica dal vino a cura di Tuttocompreso.

Dalle 17.00 alle 20.00 di domenica, musica dal vino a cura di Jab Emily and the Wild

Boys

Dalle 18.00 alle 20.00 pizza Martarosa e frittelle accompagnate con un bel calice di Due

Versure Bianco.

Vinives Cantine Gualterra Baranello

Sabato 27 e Domenica 28 maggio dalle 11 alle 18

Programma:

Passeggiata tra i vigneti alla scoperta del territorio e delle tecniche di coltivazione Visita guidata in cantina

Degustazione di vini con abbinamento a prodotti tipici locali

In degustazione :

Tintilia del Molise Dop Rosato 2022

Vino Rosso (blend Tintilia e Merlot) 2021

Tintilia del Molise Dop Rosso 2021

Le degustazioni saranno guidate dagli esperti assaggiatori ONAV di Campobasso

E’ necessaria la prenotazione da effettuarsi:

Tramite mail: [email protected]

Telefonicamente: 0874.1919600

Whatsapp: 330.706649

Agricola Vinica Ripalimosani

Domenica 28 maggio dalle 11 alle 18

Visite guidate in vigna e cantina

Degustazione di 3 calici in abbinamento con prodotti tipici locali € 15,00

Ore 12:30

Degustazione tecnica guidata di 4 vini

€ 5,00 prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 328 597 6039