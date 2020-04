Comune di Termoli: obbligo di dotarsi e utilizzare idonee mascherine per tutti i residenti o dimoranti che devono lasciare la città

In riferimento al territorio del comune di Termoli è fatto obbligo di

dotarsi e utilizzare idonee mascherine per tutti i residenti o dimoranti che dovranno lasciare

Termoli, per i soli motivi lavorativi rientranti nell’allegato 1 del Dpcm del 22 marzo 2020 (e

successivi chiarimenti) oppure per inderogabili motivi di necessità e di salute.

Le medesime prescrizioni le dovranno rispettare coloro che provengono dal di fuori del territorio di

Termoli per le stesse comprovate motivazioni.

Si ricorda inoltre che corre l’obbligo, per coloro che rientreranno in città dalle zone rosse del

restante territorio italiano, di segnalare la propria presenza alle Autorità competenti al fine di

prevedere il cosiddetto periodo di quarantena, la mancata segnalazione potrebbe configurare un

reato penale.

Il mancato rispetto delle suddette misure sarà altresì punito con una sanzione amministrativa

attraverso il pagamento di una somma di denaro da 300 a 4000 euro aumentata fino a un terzo se la

violazione avverrà mediante l’utilizzo di un veicolo.