Comune di Termoli/ “Notte San Silvestro 2022. Divieto di utilizzo vetro e materiale esplodente”

CONSIDERATO che:

taluni cittadini festeggiano la fine dell’anno producendo scoppio di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi d’artificio e che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;

in conseguenza a tali pratiche si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio

pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale;

nel periodo delle festività, sovente si verificano – soprattutto nelle ore notturne – assembramenti di persone presso gli esercizi pubblici (bar- ristoranti – pub ecc.) e che l’abuso di alcolici da parte degli avventori, ha generato e può generare episodi di violenza nel cui ambito l’uso di bicchieri, contenitori e bottiglie di vetro, rappresenta un pericolo gravissimo per la incolumità e la sicurezza degli avventori e dei passanti a causa della maggiore presenza di giovani tra i quali numerosi minorenni;

-che, pertanto, è compito dell’Amministrazione adottare ogni iniziativa volta a disincentivare l’uso di bottiglie e bicchieri che possono essere utilizzati per usi impropri e formare un grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

pertanto il Comune di Termoli ordina

è fatto divieto assoluto di accensione, trasporto ed utilizzo in genere di materiale esplodente nell’area di Piazza Vittorio Veneto interessata dall’evento “Capodanno in Piazza” e in un raggio di almeno 200 metri dalla Piazza, oltre all’intero Corso Nazionale fino all’intersezione con Via Roma e tutte le aree pedonali del centro, compreso il Borgo Antico, dal 31 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023.

Nella suddetta area cittadina è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro di qualsiasi bevanda solo all’interno dei locali autorizzati alla mescita (ristoranti, pizzerie, pub, ecc.) e sulle loro eventuali pertinenze esterne private e/o insistenti su suolo pubblico che sono state debitamente autorizzate dal Comune.

Negli altri casi è consentita la sola somministrazione in bicchieri di plastica. La vigilanza di quanto sopra spetta ai titolari degli esercizi. E’ altresì consentita la vendita per asporto laddove la consegna delle citate bevande presso domicilio privato avviene a cura degli anzidetti esercizi commerciali.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 31 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il Dirigente del Settore Attività Produttive dovrà indicare gli estremi del presente divieto all’interno del provvedimento autorizzativo afferente lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi.