Coldiretti/La Giornata del Ringraziamento celebrata ad Agnone

Il futuro dell’agricoltura molisana e delle aree interne della regione, questi gli argomenti su cui si sono concentrate le riflessioni dei dirigenti Coldiretti in occasione della 74ma edizione della Giornata del Ringraziamento. Celebrata domenica 12 nella chiesa di Maria SS di Costantinopoli ad Agnone (IS), la Giornata del Ringraziamento, istituita per iniziativa della Coldiretti nel 1951 e fatta propria dalla Cei nel 1975, costituisce un’occasione di riflessione sul bene della terra e dei suoi prodotti, ed è da sempre festa identitaria dell’Organizzazione.

A fare gli onori di casa vi erano il Presidente regionale, Claudio Papa, con il vice Presidente, Adamo Spagnoletti, i Presidenti provinciali di Isernia e Campobasso, Mario Di Geronimo, Giacinto Ricciuto, il Presidente della Sezione Coldiretti di Agnone, Stefano Sciulli, ed il Direttore regionale Aniello Ascolese. Fra le autorità intervenute: il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, il Sindaco della cittadina alto molisana, nonché Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, e gli assessori all’Agricoltura e alle Politiche Sociali del Comune di Agnone, Raffaele Masciotra ed Enrica Sciulli, oltre al Tenete Colonnello Margherita Cretella, Comandante del Nipaaf dei Carabinieri di Isernia.

A margine della Celebrazione eucaristica, presieduta da S.E. il Vescovo Claudio Palumbo, e concelebrata da Don Onofrio Di Lazzaro, i dirigenti Coldiretti hanno ringraziato Mons. Palumbo, per la sua vicinanza al mondo agricolo, complimentandosi anche per il suo nuovo incarico alla guida della Diocesi di Termoli-Larino, augurandogli che possa continuare in quella sede nella sua opera di apostolato, con il medesimo slancio e passione che hanno caratterizzato gli anni in cui ha operato presso la Diocesi di Trivento (Cb).

I dirigenti di Coldiretti hanno inoltre ringraziato, per la partecipazione all’evento, il Presidente della Provincia Daniele Saia, “che – ha detto il Presidente Papa – ha voluto essere qui oggi con noi a dimostrazione della vicinanza dell’Ente verso le necessità del mondo agricolo e zootecnico regionale”.

Prendendo poi spunto dal messaggio della Cei per le Giornata del Ringraziamento di quest’anno, ovvero “La speranza per il domani: verso un’agricoltura più sostenibile”, il Presidente Papa ha anche sottolineato che: “solo salvaguardando il terreno, le attività agricole e gli stessi agricoltori si potrà arrivare ad un uso sostenibile della terra, salvaguardando nel contempo l’intero territorio dall’abbandono e dallo spopolamento”.

Un messaggio, questo del Presidente di Coldiretti, che appare quanto mai attuale, specie se pronunciato in un’area interna, come l’alto Molise, dove le aziende agricole e zootecniche lottano ogni giorno contro una serie di difficoltà che spaziano dall’aumento esponenziale dei costi di produzione all’invasione della fauna selvatica, dalla mancanza di infrastrutture, al proliferare di impianti per la produzione di energia rinnovabile sul suolo coltivabile, fino ai cambiamenti climatici che ne mettono a rischio la loro stessa sopravvivenza.

Un messaggio di speranza è però stato lanciato da Presidente della Sezione di Agnone, Stefano Sciulli. “Nonostante le tante difficoltà – ha detto – vi sono ancora tanti giovani che scelgono di restare a lavorare in agricoltura. Però – ha concluso – l’intero settore agricolo, ed in special modo le aree interne, hanno bisogno di un’attenzione particolare per impedire che le aziende chiudano ed i territori restino abbandonati con un evidente gravissimo danno per l’economia e l’intera comunità regionale”.

Al termine della Santa Messa il Vescovo Palumbo ha benedetto i trattori che, partendo dalla piazza antistante la chiesa, hanno dato vito ad un animata sfilata accompagnata da decine di bandiere Coldiretti. Alla guida dei mezzi anche numerosissimi giovani, fra cui tante ragazze, a riprova della reale presenza nelle aziende delle nuove generazioni.

Ultimata la benedizione tutti i presenti si sono ritrovati nei locali dell’oratorio parrocchiale dove è stato offerto un ricco agribuffet a km zero, preparato dai cuochi contadini di Campagna Amica-Terranostra, con i prodotti delle aziende aderenti all’Agrimercato di Coldiretti-Campagna Amica di Campobasso ed Isernia.