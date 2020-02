CittadinananzAttiva/Buone norme di comportamento per fronteggiare il #coronavirus

Il Protocollo previsto da Fimmg e Simg che prevede il “Triage telefonico” degli assistiti da parte dei medici di famiglia, e’ per Cittadinanzattiva un’iniziativa che va nella giusta direzione, per orientare i cittadini e aiutarli a gestire ore di evidente preoccupazione. Il medico di famiglia e’ un presidio fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale, a maggior ragione in questa fase, e consigliamo a tutti i cittadini di rivolgersi al proprio di fiducia prima di tutto telefonicamente, in modo che non si intasino gli studi e contemporaneamente si possono fare delle prime valutazioni di eventuali malesseri . E’ necessario che ognuno di noi faccia la propria parte di fronte ad emergenze. Dalla prossima settimana in coordinamento con tutte le Istituzioni attualmente attive, Cittadinanzattiva supporterà le azioni di comunicazione, informazione e prevenzione poste in essere, favorendo il migliore e più appropriato uso delle risorse del Servizio Sanitario Regionale.Cosa devono sapere i cittadini per approfondire la conoscenza di questa malattia?Il ministero della Salute si è impegnato in una intensa attività di diffusione di corrette informazioni ai cittadini sul nuovo #coronavirus.

Ha attivato un sito internet http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus Ha prodotto 4 video che danno risposta alle più comuni domande Ha prodotto un decalogo di buone norme di comportamento che inducono a mantenere le sane abitudini igieniche e evitano allarmismi inutili.