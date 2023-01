Chiusura ufficio postale a Colli al Volturno: CISL Slp Poste replica al sindaco

In questi giorni è stato dato largo spazio alle affermazioni del Sindaco di Colli a Volturno il

quale, dalle righe degli articoli apparsi sulle testate molisane, ha tuonato contro Poste

Italiane, colpevole di aver sospeso il servizio postale nel Comune medesimo e di aver

spostato le relative lavorazioni nel vicino ufficio di Fornelli.

Il primo cittadino rimprovera all’azienda postale di non aver preso in considerazione i locali disponibili negli immobili del paese, appositamente individuati dall’Amministrazione Comunale e, fra le righe, lascia intendere che vi sia stata una scarsa solerzia nel dare risoluzione alla

problematica, quasi che da parte aziendale non vi sia la necessaria considerazione ed

attenzione nei confronti di una clientela, alquanto trascurata nella circostanza.



Non si ritiene opportuno stigmatizzare ancora una volta la discutibile e scontata

consuetudine, tipica di certo giornalismo di provincia, di ingigantire le notizie

prospettando in questo caso un inesistente disservizio a danno dei cittadini, nel tentativo

di far emergere un rimpallo di responsabilità fra l’Amministrazione Comunale e Poste

Italiane. Tuttavia c’è da dire che le cose non stanno proprio così come riportate dalla

stampa.



Infatti, successivamente al problema strutturale verificatosi ad ottobre nei locali

dell’Ufficio Postale, l’Azienda ha cercato fin da subito di porre rimedio ad eventuali

problemi operativi predisponendo con immediatezza un veicolo sostitutivo in grado di

fornire alla cittadinanza tutti i servizi necessari, facendo affidamento sul senso di

responsabilità e di appartenenza del Direttore dell’ufficio e degli addetti allo

sportello che si sono prodigati con impegno e spirito di sacrificio nel compiere il

proprio lavoro giornaliero in una struttura mobile, in via chiaramente transitoria.

Se poi le condizioni climatiche sono divenute tali da non consentire più al personale di

svolgere l’impegno lavorativo con la necessaria efficienza e professionalità,

necessariamente Poste è dovuta correre ai ripari, in accoglimento delle giuste istanze di salvaguardia della salute dei dipendenti, prevedendo quindi l’ulteriore svolgimento del fondamentale servizio nei locali dell’ufficio postale di un comune viciniore.



Infine, va considerato che se tutte le parti in causa avessero avuto la medesima diligenza

ed operosità dell’Azienda Poste ingiustamente accusata, forse il problema non

ricadrebbe ora sugli incolpevoli clienti i quali tuttavia, dopo il disbrigo delle necessarie

pratiche di allestimento già intraprese da Poste Italiane, verranno comunque accolti e

serviti in un container postale attrezzato e confortevole, dal momento che i locali situati nel paese, inutilmente proposti dal Sindaco collese, prontamente sottoposti alle necessarie verifiche sembra siano risultati tutti privi di adeguato certificato di

agibilità e, purtroppo, da considerare per questo non idonei.