Chiudere i servizi non essenziali: il SOA scrive al prefetto di Campobasso

Con una missiva ieri pomeriggio il SOA Sindacato Operai Autorganizzati invia un esposto al prefetto di Campobasso e indirizzato nuovamente alla regione Molise sia che al comune di Termoli , la decisione ê scaturita dopo che la più grande azienda del Molise Fiat FCA Termoli comunica la richiesta di cassa integrazione dal 12 Marzo 2020 al 13 Maggio 2020 riferendosi alla CIGO di 9 settimane messe a disposizione dal governo , nonostante tutto nel pomeriggio la rappresentanza sindacale aziendale comunica che FCA non ferma le produzioni ma la cassa integrazione richiesta ê solo cautelativa .

Noi chiediamo che gli ammortizzatori sociali vengano usati immediatamente per l’emergenza Corona virus e rinnoviamo convintamente anche alle istituzioni preposte l’immediata sospensione delle produzioni dei servizi non essenziali della regione è assurdo come si continui ad assembrare lavoratori sia sui bus che nelle officine con un alto rischio per la salute e la sicurezza collettiva.Nel caso contrario non verranno eseguite le nostre richieste continueremo anche per la prossima settimana con lo stato di agitazione e lo sciopero.

Per SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo