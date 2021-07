Cerro al Volturno: risolta la grana del 118. In postazione tornerà anche il medico

Buone notizie per tutti gli abitanti del territorio comunale di Cerro al Volturno e dell’intera vallata che ingloba una popolazione di quasi diecimila molisani. Da oggi lunedì 19 luglio la postazione del 118 di Cerro al Volturno sarà nuovamente

medicalizzata e cio’ vuol dire che al suo interno ci sarà la presenza fissa di un

medico. Una soluzione al problema tanto atteso che arriva dopo quella di Sant’Elia a

Pianisi. Il Dialogo con Asrem Molise portato avanti dal sindaco di Cerro al Volturno

Remo Di Ianni e dall’intera Amministrazione Comunale ha portato i frutti sperati in

pochissimi giorni.



Queste le dichiarazioni del sindaco Remo Di Ianni.

” Cari concittadini, a riprova del fatto che nella gestione della Cosa pubblica spesso il

dialogo è la vera strada che apre a confronti costruttivi e soluzioni condivise, a

dispetto di chi dall’alto della sua onniscienza avrebbe voluto inscenare scontri e dar

vita al far west delle diffide, sono a rendervi noto che il lavoro fatto in queste

settimane, di confronto e analisi con i vertici della ASREM, ed in particolare con il

Direttore Generale della stessa dott. Oreste Florenzano, che ringrazio personalmente, ha prodotto risultati che seppure non definitivi, tuttavia garantiscono la piena efficienza della nostra postazione 118, che dal prossimo lunedì 19 luglio tornerà a riavere la presenza del medico.

E’ una soluzione provvisoria che ci impegna a non abbassare la guardia e insistere nelle attività intraprese di raccordo con le Istituzioni preposte affinché si possa addivenire ad una soluzione stabile del problema, ma intanto garantisce la salute dei cittadini – che è poi l’unica cosa che conta – e la salvaguardia di una struttura, la nostra, importantissima per tutto il territorio della Valle. Spero di potervi presto dare notizia di una soluzione definitiva, ma raccogliamo con soddisfazione questo primo, importante passo compiuto”.