Forse l’incidente sarà stato causato anche dal fondo scivoloso per la pioggia battente. Un ferito è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti dopo un incidente che si è verificato lungo la Statale 17 all’altezza di Castelpetroso.

Per cause ancora in corso di accertamento un furgone si è ribaltato.

Sul posto i vigili del fuoco di Isernia, i medici del 118, i carabinieri di Isernia e gli operatori dell’Anas.

Foto di repertorio