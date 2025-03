Caso Orlandi, è morta Sabrina Minardi

(Adnkronos) – E' morta a 65 anni Sabrina Minardi, nota per essere stata legata sentimentalmente a Enrico De Pedis, uno dei boss della banda della Magliana. Con le sue dichiarazioni Minardi rilanciò le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Sabrina Minardi è ''morta serenamente come chi sa di aver detto la verità. Si è spenta dopo essere stata dal parrucchiere, si era fatta bionda e bella perché aspettava i suoi affetti più grandi… È morta nel sonno, Sabrina… e a me dispiace umanamente e professionalmente. Non uno, ma mille gli spunti che ha offerto alle indagini, ma chi avrebbe dovuto e potuto coglierli, non ha voluto farlo. Non ultima la Commissione d'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi'', scrive su Facebook Raffaella Notariale, giornalista che scrisse con Sabrina Minardi il libro 'La Supertestimone del Caso Orlandi' con la prefazione di Pietro Orlandi. ''Dopo Tizio, Caio, Sempronio, il palo della luce, due volte lo zerbino… Esattamente, che cosa aspettavate, Vossignori?'', aggiunge la giornalista nel post. Sabrina Minardi è stata l'ex fidanzata di De Pedis, boss della Banda della Magliana, assassinato il 2 febbraio 1990 in un agguato a Roma nei pressi di Campo de' Fiori. Con le sue dichiarazioni la donna aveva rilanciato le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. La ragazza, figlia di un dipendente del Vaticano, sparì in circostanze rimaste a oggi misteriose il 22 giugno del 1983 all'età di 15 anni. Minardi all'epoca della scomparsa di Emanuela Orlandi aveva 23 anni e secondo i suoi racconti fu testimone di molte delle imprese criminali della Banda della Magliana, dei misteri che si accompagnarono all'organizzazione criminale e dei presunti collegamenti con il mondo della politica e gli ambienti vaticani di allora. La donna è stata anche moglie dell'ex calciatore della Lazio Bruno Giordano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)