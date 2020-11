Casacalenda: sospensione attività didattica in presenza fino al 28 novembre. Attivata la DAD

Il sindaco di Casacalenda Alberto Florio, ha emanato un’ordinanza, n.38 del 17-11-2020, con la quale ha disposto: la sospensione in via precauzionale delle attività didattica in presenza dell’Istituto Omnicomprensivo, scuola secondaria di 1° grado, per consentire l’indagine epidemiologica e per gli interventi di sanificazione e igienizzazione dello scuolabus, fino al 28 novembre 2020, per consentire il tracciamento dei contagi e l’effettuazione dei tamponi orofaringei da parte delle Autorità Sanitarie competenti e conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, l’attivazione della didattica a distanza (DAD), al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato ed organizzato.