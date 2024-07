Cartellone eventi estivi in Molise

Come ogni anno, vi proponiamo il nostro cartellone che raccoglie eventi estivi in tutta la nostra regione: cultura, musica, gastronomia, tradizione. ( articolo in aggiornamento)

Venerdì 05 luglio

Pietrabbondante (IS): Teatro Italico: ore 18.30 Concerto – SIMONE SALA (Piano), ARTURO CACCAVALE (Tromba)

Mercoledì 10 luglio

Guglionesi (CB) : Good Time Blues Fest 18:00 : Tour Esperienziale , 19:30: Cena italiana , 22:00 Festa di benvenuto

Giovedì 11 luglio

Guglionesi (CB) : Good Time Blues Fest ore 12:00 Classi- ore 16:00 Attività Culturali – ore 20:30 Cena al tramonto – ore 22:30 Blues Party

Busso (CB) : Busso in Folk : ore 20.15 sfilata di tutti i gruppi folkloristici – ore 21.00 esibizione con gruppi Messico, Serbia, Canada, Grecia e Italia

Venerdì 12 Luglio

Pietrabbondante (IS): Teatro Italico: ore 18.30 Concerto : FRIDA BOLLANI MAGONI (Piano e Voce), ALBERT ENO (Chitarra)

Guglionesi (CB) : Good Time Blues Fest ore 12:00 Classi- ore 16:00 Attività Culturali – ore 20:30 Cena a Castellara – ore 22:30 Blues Party

Busso (CB) : Busso in Folk : stage di tamburello alle 18:00 con Antonello Iannotta, stage di ballo ‘Tammurriata’ alle 19:00 con Marta Peperna, e concerto di Ars Nova Napoli alle 21:30. Saranno presenti stand gastronomici e sagra dello spezzatino.

Sabato 13 luglio

Guglionesi (CB) : Good Time Blues Fest ore 12:00 Classi- ore 16:00 Attività Culturali – ore 20:30 Cena a Castellara – ore 22:30 Blues Party

Domenica 14 luglio

Guglionesi (CB) : Good Time Blues Fest ore 12:00 Classi- ore 16:00 Attività Culturali – ore 20:30 Cena – ore 22:30 Blues Party

Lunedì 15 luglio

Guglionesi (CB) : Good Time Blues Fest ore 12:00 Tempo Libero- ore 16:00 Gita a Termoli – ore 19:00 Tramonto sulla spiaggia- ore 22:00 Festa in spiaggia

Sabato 20 luglio

– Montenero (CB) : Notte Fucsia con Francesco Cicchella Show, preceduto dal villaggio giochi per bambini

Fossalto (CB): Calici sotto le Stelle, degustazione di Vini molisani

Venerdì 26 luglio

-Jelsi (CB): Festa di Sant’Anna – 219esima edizione della Festa del Grano: caratteristica sfilata dei Carri del grano unicamente costruiti e addobbati

Venerdì 02 Agosto

Sepino (CB): “Un Piano per Sepino” Parco Archeologico ore 21.30 – Roberto Cominati (PIANOFORTE)

Mercoledì 07 agosto

– Montenero (CB) Notte nel Borgo Antico, a cura della Pro Loco Frentana

Giovedì 08 Agosto

Sepino (CB): “Un Piano per Sepino” Parco Archeologico ore 21.30 – Emanuele Delucchi (PIANOFORTE)

Montenero (CB) Notte nel Borgo Antico, a cura della Pro Loco Frentana

Venerdì 9 agosto

-Petacciato (CB): Festival Sabbie Mobili TeenAge Dream Party

Sabato 10 agosto

Petacciato (CB): Festival Sabbie Mobili Tony Effe in concerto

Domenica 11 Agosto

Sepino (CB): “Un Piano per Sepino” Parco Archeologico ore 21.30 -Simon Zhu (VIOLINO), Simone Rugani (PIANOFORTE)

Petacciato (CB): Festival Sabbie Mobili chiusura con Fedez in concerto

Ripalimosani (CB) : Palio delle Quercigliole

Lunedì 12 agosto

Montenero (CB): Musica Sotto le Stelle, con i Meganoidi in concerto

Ripalimosani (CB) : Palio delle Quercigliole

Martedì 13 agosto

Sepino (CB): “Un Piano per Sepino” Parco Archeologico ore 21.30 – ORCHESTRA SINFONICA DI LATINA -Direttore d’Orchestra Robert Carter Austin – Pianisti Solisti: Lorenzo Vergalito, Michele Apollonio, DANIEL RIVERA.

Petrella Tifernina (CB): C’era una volta …Borgo in Festa, XII Edizione

Venerdì 23 agosto

Sepino (CB): “Un Piano per Sepino” Parco Archeologico ore 21.30 -Ilaria Loatelli (PIANOFORTE)

Venerdì 30 agosto

– Sepino (CB): “Un Piano per Sepino” Parco Archeologico ore 21.30 – Angelo Giovannitti (PIANOFORTE)

