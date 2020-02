Carenza parcheggi a Campobasso, Cretella risponde all’interrogazione di Annuario

È stata discussa durante il Consiglio comunale di , venerdì 21 febbraio 2020, l’interrogazione a firma del capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario, sulle problematiche e criticità inerenti la carenza di parcheggi nella zona del centro storico di Campobasso e sulla mancanza di una chiara segnaletica verticale.

L’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, condividendo in pieno le osservazioni formulate all’interrogazione del consigliere comunale Mario Annuario, ha comunicato che è in fase di valutazione, da parte dell’amministrazione, il ripristino dei parcheggi riservati ai residenti e lavoratori del centro storico.

Sulla carenza di parcheggi, Cretella ha sottolineato come il rilancio del parcheggio ‘Breccelle’ potrebbe mitigare la situazione.

“Le problematiche ci sono – ha affermato il consigliere comunale Mario Annuario – e si sta lavorando per eliminarle. Io, però, in merito alla risposta ho sottolineato come occorrerebbe prendere in considerazione le problematiche dei commercianti del centro storico, magari rivedendo le apposite aree di carico e scarico, al fine di agevolare il loro lavoro”.