Capracotta/Ultimo dell’anno coinvolgente ed emozionante

“E’ stato un 31 dicembre coinvolgente ed emozionante a Capracotta.

Tantissimi Capracottesi e turisti hanno dato vita e calore a quella che è

stata una lunga e grande festa popolare per tutta la nostra comunità,

iniziata con la tradizionale ascesa a Montecampo, brindisi all’ultimo

tramonto del 2024 e fiaccolata finale , per concludersi con la grande festa

serale in piazza con cui abbiamo festeggiato l’arrivo del nuovo anno.

Grazie a tutti quanti hanno dato il contributo alla riuscita di questa

bellissima festa che ha concluso il 2024 e ci ha portato nell’anno nuovo”.

Pierino Di Tella