Campomarino/ porto abusivo di armi, denunciato 29enne di origine albanese

A Campomarino (CB), nel corso di un controllo i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 29enne di origine albanese titolare di numerosi precedenti di polizia, ai sensi degli artt. 4 della L. 110/1975, 116 del C.d.S. e 76 della L. 159/2011, poiché colto nella flagranza dei reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, guida di autoveicolo senza patente poiché mai conseguita (con recidiva biennale e violazione commessa da soggetto sottoposto a misura di prevenzione) e violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Campomarino (CB).

Il giovane infatti, sorpreso in quel centro abitato alla guida di un’autovettura

sebbene sprovvisto di patente di guida ed in palese violazione della misura di

prevenzione a cui era sottoposto, veniva perquisito e trovato in possesso di una carabina

ad aria compressa Gamo con potenza inferiore a 7,5 Joule di cui però lo stesso non era

in grado di giustificare il porto, nonché di circa 5 grammi di Marijuana, mentre

all’interno della sua abitazione non veniva ritrovato nulla di utile in merito.



Quanto complessivamente rinvenuto nel corso delle attività di controllo svolte,

poiché illecitamente detenuto, veniva pertanto sottoposto a sequestro penale in attesa

delle determinazioni del caso da parte della Procura della Repubblica di Larino (CB).



I risultati conseguiti dalla Compagnia Carabinieri di Termoli (CB) nel corso di

queste attività dimostrano, ancora una volta, la fondamentale importanza rivestita

dall’attento e costante controllo del territorio svolto dall’Arma dei Carabinieri allo

scopo di garantire, a tutti i cittadini, una migliore qualità della vita in un contesto di

rispetto, tanto della legalità quanto delle buone regole della convivenza civile.