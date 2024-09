Nel pomeriggio di oggi un forte acquazzone si è abbattuto lungo la costa creando notevoli disagi soprattutto a Campomarino Lido.

Diverse le richieste di intervento ricevute alla Sala Operativa del 115 per allagamenti sede stradale in diverse strade del paese, abitazioni e auto in panne. Due le squadre di Vigili del Fuoco che hanno operato in zona.