Campobasso, Vazzieri sempre più quartiere dormitorio: chiude i battenti un’altra storica attività

Vazzieri, quartiere ormai abbandonato a se stesso, continua a perdere attività e servizi utili alla collettività.

Dopo la chiusura dell’edicola, cala il sipario su un’altra storica attività. A breve infatti chiuderà anche un

emporio da anni punto di riferimento per intere famiglie.

«Siamo un gruppo di clienti di Sigma Casa, sitato in via Verga a Campobasso, clienti assidue e affezionate

che purtroppo in questi giorni si sono scontrate con una triste realtà. Sigma Casa chiude».

Inizia così una lettera aperta giunta all’associazione che continua: «Consapevoli che ormai stiamo

assistendo più a chiusure che ad aperture, anche di “colossi” come Stellantis, chiusure che impoveriscono

ancora di più il nostro piccolo Molise, noi vogliamo comunque fare sentire la nostra voce per questa

chiusura improvvisa di un emporio unico nella zona di tale genere, dove è possibile trovare di tutto.

L’utenza è varia: dalla mamma che trova articoli per la scuola, alla casalinga che trova assortimento di

qualità, ai bimbi che, “logisticamente” hanno come unico riferimento nella zona il Sigma Casa per il loro

giocattoli.

E il tutto avviene con la cordialità e la disponibilità di Carmelina e Lina che accolgono i clienti sempre con

grande competenza e affetto. E non è cosa da poco! Vazzieri già è stato privato dell’edicola in viale

Manzoni, chiudere anche questa attività significa ulteriormente impoverire il quartiere.

L’intuizione del proprietario del marchio Sigma di allargare lo stesso ad un negozio così variegato e fornito è

stata sempre apprezzata dagli abitanti di Vazzieri.

Intuizione che ha prodotto frutti non solo di “profit” ma anche relazionali. Un emporio pieno di novità

apprezzabili (e qui un plauso va alla famiglia Prioriello)e che negli anni è diventato anche un luogo di

aggregazione.

Chiediamo vivamente di lasciarcelo». ( foto di repertorio)