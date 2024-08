Campobasso Summer Festival: Tutte le ultime novità sull’evento, serata conclusiva con entrata libera

Novità importanti per la nuova edizione del Campobasso Summer Festival, in programma dal 27 al 29 agosto prossimi. Prevendita biglietti a ritmi entusiasmanti.

Tutto pronto, dunque, nell’area eventi di Selvapiana dove quest’anno suoneranno artisti del calibro di Carmen Consoli, Nayt e Diss Gacha,

Clementino e Fasma: l’attesa per tutti i concerti è altissima, con una soluzione speciale per la serata conclusiva, che vedrà protagonisti insieme proprio Clementino e Fasma: l’ingresso sarà gratuito, nessun biglietto da acquistare. Concerto aperto a tutti. E non solo.

Anche le prime due serate si presentano con costi accessibili: volontà e impegni precisi dell’amministrazione comunale di Campobasso.



“Il Campobasso Summer Festival è un cartellone che nelle intenzioni della nostra Amministrazione deve abbracciare tutti, non solo per generi musicali ma anche per possibilità: ci è sembrato giusto, in questo senso, fare uno sforzo per consentire a quanti più cittadini possibile di partecipare e vivere la bellezza della musica live”, così l’assessora alla Cultura del Comune di Campobasso, Adele Fraracci, sui costi dei biglietti.



Per la cantantessa siciliana Carmen Consoli (protagonista della serata di apertura, il 27 agosto) si pagherà un biglietto di soli 8 euro più i diritti di prevendita; per Nayt e Diss Gacha (in programma il 28) 23 euro più i diritti di prevendita. Prezzi evidentemente molto più contenuti rispetto a quanto stabilito in altre zone di Italia proprio per i medesimi eventi.



Per chi abbia già acquistato i biglietti per il concerto di Clementino, è possibile chiedere il rimborso sulle abituali piattaforme a partire dal 22 agosto, e fino al 31 agosto.