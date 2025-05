Campobasso/Presentata la IX Edizione di Jazz’Inn 2025

Parte ufficialmente la sfida di Jazz’Inn 2025, il laboratorio itinerante di innovazione aperta che, dal 29 settembre al 3 ottobre, trasformerà Campobasso e i territori dei 13 comuni partner in un luogo di confronto tra startup, investitori, enti pubblici e imprese, con l’obiettivo di favorire crescita sostenibile e investimenti concreti sul territorio.



La candidatura di Campobasso, sempre al primo posto in tutte le fasi di selezione tra le 59 candidature pervenute, ha rappresentato un segnale forte della capacità del territorio di fare squadra, mettendo in campo un progetto credibile e innovativo, nato dal basso, con una visione strategica condivisa tra istituzioni e associazioni locali.



Presso la sede della ex Gil, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Al tavolo, la sindaca di Campobasso, Marialuisa

Forte, insieme a Giuseppe De Nicola, direttore generale della Fondazione Ampioraggio, a Fabio Cofelice, consigliere regionale delegato alla Cultura e ‘padrone di casa’, che ha sposato in pieno l’iniziativa, riconoscendone il potenziale per il territorio e per la promozione di nuovi modelli di innovazione e crescita, e Gianbattista Pignataro, socio e consigliere d’amministrazione della Fondazione. In sala, amministratori locali e partner che hanno contribuito alla candidatura, confermando l’importanza della collaborazione territoriale per attrarre nuove opportunità di sviluppo.



Fondazione Ampioraggio, nata nel 2016, ha sviluppato un ecosistema nazionale di innovazione per superare gli ostacoli che spesso limitano

l’incontro tra l’offerta di innovazione (startup e centri di ricerca) e la domanda (pubblica e privata). Nel 2017, ha dato vita a Jazz’Inn, un evento nato inizialmente per salvare un festival jazz a Pietrelcina, trasformandolo in un laboratorio di idee e confronto, un modello di “slow dating” tra innovatori, istituzioni e imprese. Negli anni, il format è diventato un riferimento nazionale per le ricadute economiche sul territorio, generando oltre 90 milioni di euro e trasformando borghi e aree interne in smart villages, dove l’innovazione prende forma

attraverso tavoli di lavoro e sperimentazione pratica.



“Jazz’Inn è un ‘non evento’ nella regione che non esiste”, ha affermato Giuseppe De Nicola, evidenziando come l’innovazione possa fiorire anche fuori dai luoghi comuni, creando connessioni strategiche tra chi propone idee e chi cerca soluzioni.



La sindaca Marialuisa Forte ha sottolineato il valore della candidatura di Campobasso e del gioco di squadra che ha portato al riconoscimento del progetto: “Abbiamo creduto in questa opportunità e abbiamo lavorato insieme per portarla nel nostro territorio. Il Molise deve essere protagonista nell’innovazione, e Jazz’Inn è un’occasione concreta per costruire il futuro con investimenti e progetti capaci di far rimanere i giovani e facendo rientrare quelli che sono andati via”.



Nei quattro giorni di Jazz’Inn 2025, a Campobasso si terranno 15 tavoli di lavoro al giorno presso la ex Gil, affiancati da laboratori di innovazione, con l’obiettivo di generare investimenti e sviluppare idee concrete. L’iniziativa coinvolgerà startup, grandi aziende, investitori e amministrazioni, creando sinergie e opportunità di crescita per il territorio. Insomma offrirà la possibilità di un confronto diretto tra chi ha idee e chi ha strumenti per realizzarle.



Ma l’innovazione si coniuga, anche in questa edizione, con l’arte e la musica: ogni sera, i borghi coinvolti ospiteranno concerti jazz, offrendo ai partecipanti occasioni di incontro culturale e momenti di convivialità. La manifestazione sarà inoltre l’occasione per promuovere il territorio, con visite nei luoghi iconici della regione, come l’area archeologica di Altilia, permettendo agli ospiti di scoprire il patrimonio storico e paesaggistico del Molise, unendo sviluppo, creatività e valorizzazione delle risorse locali.