Campobasso/ Maltrattamenti in famiglia, arrestato giovane

Nella sera del 2 aprile 2025, in Campobasso, personale della Stazione e del Nucleo

Operativo e Radiomobile Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione di un

nucleo familiare di questo capoluogo ove erano state segnalate condotte violente da

parte di un giovane nei confronti dei propri congiunti.

I Militari, su disposizione della Centrale Operativa, precedentemente allertata da

tramite telefonata al “112”, sono intervenuti a seguito di richiesta di aiuto da parte

della madre del giovane poi tratto in arresto. Il grido di allarme e la richiesta di aiuto

è stata immediatamente recepita e i militari, accorsi sul posto, hanno impedito che la

situazione degenerasse in atti ancora più violenti e pericolosi. La donna, esasperata

dai continui comportamenti aggressivi, minacciosi, vessatori ed offensivi, scoppiava

in lacrime chiedendo di adottare idonee misure per proteggere se stessa e gli altri

componenti del nucleo familiare dalle continue aggressioni del figlio che, nella

serata, spingendola e sbattendole violentemente contro una porta, le aveva anche

causato lesioni al gomito.

La successiva ricostruzione degli eventi permetteva di evidenziare che il giovane non

era nuovo a tali comportamenti e già in passato era stato allontano dalla casa

familiare con divieto di avvicinamento alla parte offesa, con provvedimento emanato

dalla Procura della Repubblica di Campobasso, a seguito di analoghe condotte.

Il rafforzamento delle attività di controllo dei Carabinieri, mediante l’attuazione di

misure di vigilanza dinamica per prevenire il rischio di commissione di reati

riguardanti la violenza di genere o domestica e per la protezione ed il sostegno alle

vittime di tali reati, hanno consentito di raccogliere una voluminosa documentazione

probatoria che ha trovato concorde l’Autorità Giudiziaria sulla necessità di adottare

il presidio precautelare mediante l’applicazione della custodia in carcere.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa

circondariale di Campobasso a disposizione della competente A.G..