Campobasso/ “Giulietta e Romeo” inaugura venerdì 21 ottobre la stagione di spettacoli del teatro Savoia

Aperta la prevendita dei singoli spettacoli che accompagneranno la Stagione del Teatro Savoia di Campobasso fino al prossimo aprile 2023.

Sarà la danza dell’amore impossibile ad inaugurare la nuova stagione post covid: il 21 ottobre approderà “Giulietta e Romeo”, balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, opera firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde che si è rivelata una delle produzioni di maggior successo del repertorio della Compagnia del Balletto di Roma, con un record di recite effettuate e pubblico al botteghino.

Con 350 repliche in Italia e nel mondo e 200.000 spettatori è infatti lo spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre. “Giulietta e Romeo” oggi viene riallestito per festeggiare il suo ventesimo anniversario. In scena sul palco del Teatro Savoia la giovanissima Carola Puddu, nel ruolo di Giulietta, accanto a Paolo Barbonaglia nel ruolo di Romeo, ruoli principali ricoperti negli anni da protagonisti d’eccezione come Monica Perego e Raffaele Paganini nella prima edizione del 2002 che debuttò al Teatro Sistina di Roma.

Dopo il successo alla scuola di Amici di Maria de Filippi e la successiva comunicazione del ruolo assegnatole nel balletto, Carola Puddu, in questi primi giorni di comunicazione del tour ha generato tantissimo consenso e interessamento, soprattutto nel giovane pubblico “social” legato al mondo della danza,un chiaro e forte segnale del riavvicinamento dei ragazzi al teatro e alla cultura in generale. Carola e i ballerini della Compagnia saranno guidati dalla sapiente esperienza del coreografo e regista Fabrizio Monteverde, unanimemente considerato uno dei migliori rappresentanti della coreografia italiana degli ultimi trent’anni. Nel suo Giulietta e Romeo, la Verona degli amanti infelici di Shakespeare si trasforma in un Sud buio e polveroso, reduce da una guerra e alle soglie di una rivoluzione. Nell’Italia contraddittoria del secondo dopoguerra, immobile e fremente, provinciale e inquieta, Giulietta sarà protagonista e vittima di una ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione femminile imposta e suicida di un amore inammissibile; Romeo, silenziosamente appassionato e incoscientemente sognatore, sarà martire della propria fede d’amore innocente. Tra loro, le madri Capuleti e Montecchi, padrone ossessive e compiaciute di una trama resa ancor più tragica dall’intenzionalità dell’odio e dall’istigazione alla vendetta.



Promovideo https://vimeo.com/723712503/344c1c63d0



Orario di inizio ore 21,00

Apertura al pubblico ore 20,00

Spettacolo in abbonamento

Prevendite:

· Botteghino Fondazione Molise Cultura, Piazza G. Pepe, 5 – Campobasso

Orari 10 – 13/ 17 – 20 //Apertura ore 19,00 in occasione dello spettacolo

· Punti vendita autorizzati CiaoTickets

· Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura