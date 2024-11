Campobasso FC: conferenza stampa dell’allenatore Braglia

Si e’ svolta stamattina alle 10.30 presso la sala stampa dello stadio ” Molinari” la conferenza stampa dell’ allenatore rossoblu Braglia , il Mister ha risposto alle domande fatte dai giornalisti presenti.

Domenica si gioca a Carpi come vede questa squadra reduce da due vittorie?

E’ una partita difficile, ci dice Braglia, loro sono in un buon momento hanno buoni giocatori e un ottimo tecnico.

Cambiera’ il modulo di gioco?

Non lo so al Carpi penseremo domani adesso e’ importante lavorare bene , mi danno fastidio, prosegue l’allenatore, quegli articoli che leggo sul Campobasso in serie B , noi siamo una buona squadra stiamo facendo bene ma verranno anche momenti brutti. Poi a Gennaio le societa’ cambieranno molti giocatori e si assistera’ a un altro torneo e’ cosi ogni anno in questa categoria.

Si trova bene a Campobasso, vuole rimanere qualche anno qui?

Si, mi trovo benissimo, continua Braglia, ma bisogna vedere che dice la societa’ io penso a lavorare ma qui resterei volentieri ci sono tutte le qualita’ per fare bene.

Arnaldo Angiolillo