Campobasso/Domenica 17 novembre torna Campobazar

È in programma per domenica prossima l’edizione di

novembre del CAMPOBAZAR, il tradizionale mercatino dell’usato, dello scambio e del

baratto che si tiene presso il mercato coperto di via Monforte.

L’evento si terrà nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, per

rimarcare l’importanza della cultura del riuso e del riciclo per evitare la produzione di

tantissimi rifiuti; in particolare, come per gli anni scorsi, l’edizione di novembre sarà

caratterizzata dal tema natalizio: i partecipanti potranno quindi allestire i propri banchetti

con ogni tipo di addobbo natalizio da scambiare con altri, al fine di rinnovare luminarie e

festoni senza ricorrere all’inutile acquisto di nuovi materiali che serviranno solo per pochi

giorni, spesso destinati anzitempo a diventare rifiuti benché ancora perfettamente

riutilizzabili.

Naturalmente al Campobazar si potranno portare anche tutte le altre “mercanzie” come

abbigliamento, libri, dischi e materiale audio/video, giocattoli, rigatteria di ogni genere ed

accessori artigianali autoprodotti con materiali di riciclo.

Partecipare al Campobazar è semplicissimo, basta inviare, fino a sabato 16 novembre,

una semplice istanza all’indirizzo mail: sportello.ambiente@comune.campobasso.it

Modulistica e tutte le informazioni disponibili sul sito del Comune, alla specifica sezione

Ambiente/Campobazar, al seguente link:

https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/zf/index.php/servizi-

aggiuntivi/index/index/idtesto/20290