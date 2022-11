Campobasso/ Alla Sala della Costituzione si parla dei problemi dell’adolescenza

Interessante CONVEGNO, il 18 NOVEMBRE 2022 sul tema: “ADOLESCENTI: LAVORI IN CORSO PER LA VITA, LUCI ED OMBRE, CRITICITA’ E RISORSE” presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, in Via Milano 21-19 a Campobasso, promosso dall’Associazione “Alesia 2007” Onlus, in collaborazione con Comune di Campobasso e “I.I.S.S. L.Pilla”

Con le parole del Prof. Gustavo Pietropolli Charmet, Socio Fondatore ed Onorario di “Alesia 2007” Onlus, si rivolgono i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato alla organizzazione del Convegno.

«Mi auguro che il motto di “Alesia 2007” Onlus “LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO” possa diventare la parola d’ordine di qualsiasi provvedimento legislativo e riforma dell’organizzazione del lavoro, della scuola e della

sanità. Spero che la bellezza diventi un’idea guida di tutti i gruppi di potere che hanno la responsabilità di decidere. Fare delle belle cose può voler dire fare delle cose buone che esprimano la solidarietà e l’amore

che può avvolgere gli uomini e le donne di una comunità sociale».

(Prof. G. P. Charmet).

Programma del convegno

ore 10,00-12,30 INCONTRO CON GLI STUDENTI DELL’I.I.S.S. “LEOPOLDO PILLA”

16,00-19,30 INCONTRO CON DOCENTI, GENITORI, OPERATORI, SERVIZI ED ISTITUZIONI

Saluti istituzionali

Intervengono:

-Arch. Claudio Calcinai, Vice Presidente “Alesia2007” Onlus

-Prof. Gustavo Pietropolli Charmet, Psichiatra e Psicanalista dell’adolescenza

-Fabio Iannucci, Presidente “Stop Bullismo Odv”

-Avv. Anna Corallo, Presidente “Alesia2007” Onlus

-Avv. Patrizia Testa, Componente esterno Commissione Diritto di Famiglia CNF

-Dott. Mino Dentizzi, Docente Unimol – Coord. “Alesia2007” Onlus – Area Clinica “Ohana”

-Dott.ssa Katja D’Elia e Dott.ssa Angela Cristofaro, Psicologhe e Psicoterapeute Area Clinica “Ohana” e “Alesia2007” Onlus

-Angelo Campofredano, S.P.T. Sport e Salute Molise

-Dott.ssa Giorgina di Ioia, Pedagogista clinico

-Dott.ssa Bianca Del Cioppo, Psicologa – Esperta in tecniche della gestione dell’ansia

Brindisi finale

Testimonials: Tiziano Palladino e Rosanna Fanzo