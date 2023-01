Campobasso/ Al Mario Pagano la presentazione del volume “Attraversamenti” di Dante Gentile Lorusso

Pubblicare in Molise è di per sé operazione non facile; pubblicare opere di pregio lo è, quindi, ancora di più. Forse per questo motivo lo stesso editore della pubblicazione in questa occasione l’ha definita “la pietra miliare dell’editoria artistica del Molise”. Sta già riscuotendo interesse la presentazione del volume d’arte “Attraversamento- Pittori e scultori in Molise dalla fine del Cinquecento agli anni Sessanta del Novecento”.

Un arco temporale ampissimo per un’opera editoriale di grande spessore, che vede la firma di Dante Gentile Lorussso per i tipi della Regia Edizioni. Si tratta di un pregevolissimo catalogo degli artisti molisani che in oltre quattro secoli e mezzo hanno ‘attraversato’ la storia non solo regionale. I numeri parlano chiaro: collaborazione di 16 ricercatori e il racconto dell’attività di 112 tra pittori e scultori per un volume di 600 pagine e con 510 illustrazioni.

La manifestazione di presentazione è prevista per sabato 21 gennaio 2022 alle ore 18, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso. (prenotazione whatsapp al numero 334 5858233).