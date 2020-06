Cammina, Molise! 2020 ai tempi del Coronavirus

Si riparte nonostante la botta del Covid-19.

Al termine della Fase 1 del Coronavirus le perplessità di svolgere comunque la XXVI Edizione erano tante e tutte più che giustificate. Agli inizi di marzo già avevamo rinunciato al raduno annuale dei marciatori e subito dopo abbiamo deciso di sospendere le iscrizioni alla manifestazione, prevista per gli inizi di agosto. Con la Fase 3 inizia il lento risveglio delle varie attività dal forzato letargo e, per quanto ci riguarda, pressati anche da continue ed assillanti richieste da parte dei marciatori, si accende la speranza di riaprire il progetto e di portarlo avanti, adeguandolo alle norme di sicurezza del Covid-19.

Una edizione speciale quindi quella della XXVI Edizione. Il Programma iniziale è stato completamente rivisto e modificato. Alcune peculiarità classiche, che negli anni passati hanno caratterizzato il “cammina, Molise!”, quest’anno inevitabilmente non saranno presenti. Il numero dei partecipanti sarà ridotto; non ci saranno i pullman; le partenze e gli arrivi avranno come riferimento per tutte e quattro le tappe sempre il Capoluogo, anche se i percorsi saranno ogni giorno diversi; non ci saranno le feste popolari nei paesi attraversati. Ci sarà però tutto il RESTO.

Ci sarà l’anima di “cammina, Molise!”, i suoi marciatori, a cui la nostra Associazione ha voluto regalare anche quest’anno la manifestazione, nonostante tutto.

Nel 2020 non si interrompe quindi il flusso dei camminatori che da 25 anni l’Associazione Culturale La Terra riesce a portare in Molise da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero per far conoscere nel giusto modo i nostri piccoli borghi con il loro territorio.

Nel suo XXVI° anniversario, ancora una volta, la manifestazione sarà dedicata proprio ai borghi ed alle terre molisane, per attivare un auspicato turismo mitigato basato sul cammino, per favorire ed aumentare la conoscenza della cultura, della storia, del paesaggio, del senso di ospitalità, dei prodotti tipici di una regione che, nel complesso delle aree interne nazionali, potrebbe proporsi come “Terra di cammino”.

Tutti i marciatori di Cammina, Molise!, diventati molisani d’adozione, hanno imparato ad apprezzare e, nello stesso tempo, ad amare le nostre terre; molisani d’adozione che hanno capito che quella natura, quella storia e quella cultura vanno preservate perché rappresentano la vera ricchezza di quel Territorio, come ben sanno i nostri molisani emigrati nelle varie parti del mondo ed in particolare in Argentina, con i quali organizzeremo per il 2020 la VI° Edizione del “Cammina, Molise! in Argentina” a Mar del Plata. Questa presa di coscienza è il messaggio che il Cammina, Molise! ha portato in giro nei tanti borghi attraversati in tutti questi anni, passati così in fretta.

Questa manifestazione quest’anno supera i 26 anni, fatto raro in Molise per un evento nato dal lavoro volontario, appassionato e pieno di sacrifici di tante persone.

Giovanni Germano

(Coordinatore di cammina, Molise! 2020)

Il Programma – tenendo conto delle norme di distanziamento sociale e dispositivi di sicurezza:

Il percorso

Il cammina, Molise! 2020 avrà una durata di quattro giorni, dall’1 al 4 agosto. Il percorso sarà adattato alle norme di sicurezza Covid-19. Ognuna delle quattro tappe partirà dal Capoluogo per poi tornarvi a fine tappa. Gli itinerari proposti hanno lo scopo di far conoscere il territorio ed i paesi più vicini a Campobasso.

La marcia, come nelle precedenti edizioni, si pone come obiettivo primario quello della lettura di un territorio, in larga parte poco conosciuto fuori dai confini regionali, che comprende paesaggi incantevoli, emergenze naturalistiche e storico-culturali che solo camminando si riescono ad apprezzare.

I paesaggi, l’attraversamento dei sentieri contadini e dei tratturi, la visita ai centri storici, l’ospitalità della gente del Sannio, il piacere di gustare la convivialità camminando. Tanti gli elementi interessanti ed accattivanti di un itinerario turistico e culturale unico.

Queste le caratteristiche principali:

L’attraversamento e l’accoglienza, nei limiti di sicurezza Covid-19, nei Comuni di i Comuni di Campobasso (CB), Ferrazzano (CB), Mirabello Sannitico (CB), Busso-agro (CB), Oratino (CB), Campodipietra (CB), Ripalimosani-agro (CB), Baranello-agro (CB).

La partenza dalla Taverna del Cortile, sul punto dove il Regio Tratturo Lucera-Castel di Sangro si incrocia con il braccio tratturale Matese-Cortile-Centocelle, caratterizza il percorso della XXVI Edizione che vedrà i marciatori camminare sui Tratturi molisani in più di una tappa e che costituirà il filo conduttore di un itinerario che si snoda in un ambiente non solo fisico ma anche della memoria.

L’archeologia che non ti aspetti con la visita al sito di Monte Vairano.

L’importanza della Cultura con la visita allo straordinario Museo dei Misteri ed a quello archeologico Sannitico a Campobasso.

L’arte dei sapori caseari della tradizione pastorizia e le prelibatezze al tartufo.

Il Teatro del Loto, piccolo gioiello di Ferrazzano

Il Castello Carafa di Ferrazzano, la “sentinella del Molise”, Il Palazzo Ducale Giordano a Oratino.

L’itinerario dell’arte romanica e barocca: la Chiesa del Vescovo a Campodipietra; Chiesa dell’Abbazia di Monteverde a Mirabello; la Chiesa dell’Assunta di Ferrazzano; La Chiesa S. Maria di Loreto a Oratino.

La lunghezza del percorso, stimabile approssimativamente in 90 chilometri, permette di affrontare la marcia con maggiori tempi a disposizione, sfruttabili sia per le visite guidate sia per gli incontri con le varie cittadinanze, nei limiti Covid accennati.

Le tappe sono state pensate per offrire una buona suddivisione degli sforzi.

Nella edizione di quest’anno la percorribilità delle tappe è circolare, si parte camminando da Campobasso e lì si ritorna camminando per tutte e 4 le tappe previste.

Il cammino, sarà leggermente più impegnativo delle edizioni precedenti, per via dei percorsi necessariamente più lunghi Nella edizione di quest’anno i paesi attraversati non potranno preparare la propria accoglienza ai marciatori, nello spirito genuino della tradizionale ospitalità della gente molisana, l’accoglienza (ora di pranzo) verrà organizzata dall’A.C. La Terra, nei limiti di sicurezza Covid-19.

Durante la manifestazione visite mirate, mostre, incontri ed altre manifestazioni culturali coglieranno gli aspetti più significanti della conoscenza e delle problematiche del territorio attraversato.