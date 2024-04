Calcio, serie D/ Sanbenedettese- Campobasso 0-1

Sanbenedettese

Asciotti, Zoboletti, Sbardella, Pezzola, Pagliari, Arrigoni, Barberini, Cardoni, Scima,

Senigagliesi, Tomassini. All Lauro.

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Pontillo, Parisi, Abonckelet, Maldonado, De Cerchio,

Di Nardo, Romero, Lombari. All Pergolizzi.

Arbitro. Dorillo di Torino.

Marcatore : al 40′ Abonckelet. Giornata estiva , spettatori circa 8000 di cui circa 2000 venuti da Campobasso.

Il Campobasso , vince con la Sanbenedettese e a tre giornate dalla fine ipoteca la promozione in serie C. Al 5′ tiro di Tomassini ma la palla termina fuori. Al 15′ tiro di Scima, ma la sfera termina fuori. Al 25′ tiro di Maldonado ma Zoboletti manda in angolo, al 30′ tiro di Arrigoni ma Esposito blocca la palla. Al 40′ azione degli ospiti, cross di Lombari e Abonckelet di testa in tuffo realizza: 1-0 per i rossoblu, tripudio sugli spalti occupati dai tifosi molisani. Al 44′ Di Nardo tira ma Asciotti blocca la palla. Finisce cosi, il primo tempo con i molisani che vanno al riposo in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 54′ tiro di Tomassini ma Esposito respinge di piede. Al 62′ azione di Senigaliesi, il migliore dei suoi salta tre avversari tira ma il portiere ospite compie un grosso intervento. Al 70′ escono Lombari e Romero ed entrano Serra e Gonsalez per il Campobasso. Al 80′ esce Sbardella ed entra Battista per i locali, al 82′ tiro di Arrigoni la sfera colpisce la traversa . Al 88′ tiro di Serra. ma il portiere di casa respinge . Al 92 ‘ espulso Battista per un fallo su Pontillo, i locali restano in dieci.

Finisce cosi , la partita con la vittoria degli ospiti; il Vastogirardi perde 1-0 con L’Aquila sempre a 4 punti di distacco, mentre il Termoli vince 2-1 in casa contro il Monterotondo ed è quasi salvo.

Arnaldo Angiolillo