Calcio, serie D/ Notaresco- Campobasso 1-3

Notaresco: Scotti, Di Stefano, Salvatori, Pomante, Morganti, Gaetani, liguori, Frulla, Romano, Cancelli, Sansovini. all Vagnoni.

Campobasso: Raccichini,Martino, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bonta’, Candellori, Musetti, Cogliati, Zammarchi. All Cudini.

Arbitro Restaldo di Ivrea. Marcatori al 43 Cogliati, 48 Cogliati, 58 Romano, 96 Cogliati.

Nel Campobasso fa il suo esordio in porta Raccichini. Al 5′, azione dei locali tiro di Frulla ma Raccichini blocca la sfera, al 10′ fallo di Bontà su Frulla punizione per i locali ma l’azione sfuma . Al 15′, azione degli ospiti ma Scotti blocca la sfera, al 15′ ci prova Romano ma il portiere molisano fa buona guardia. Al 25′, ancora i lupi in attacco tiro di Brenci ma la sfera termina alta sopra la traversa. Al 32′, Vanzan tira ma l’arbitro fischia il fuorigioco di Musetti. Al 42′, errore di Raccichini che però in un secondo momento devia in angolo. Al 43′, azione di Zammarchi , palla a Cogliati che segna, è 1-0 per i lupi, risultato meritato. Finisce, cosi, il primo tempo con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 48′ ancora Cogliati oggi imprendibile tira e realizza il 2-0: entusiasmo sugli spalti dei 300 tifosi Molisani. Al 56′, azione di Liguori, palla a Sansovini che crossa per Romano che segna il 2-1 in favore degli Abruzzesi. Al 65′, esce Cancelli ed entra Blando per il Notaresco, al 70′ Vagnoni fa uscire Frulla e al suo posto entra Stivaletta, Cudini invece continua la gara con gli stessi giocatori senza fare sostituzioni. Al 84′, Stivaletta tira e colpisce il palo ma il direttore di gara fischia il fuorigioco. Al 87′, Cudini fa uscire Zammarchi ed al suo posto fa entrare Giampaolo.

Al 91′, il segnalinee segnala qualcosa all’ arbitro che espelle Sansovini, il giocatore ha detto sicuramente qualche frase contro il direttore di gara , Notaresco quindi in svantaggio e in dieci uomini. Al 96′, Cogliati segna a porta vuota il terzo goal realizzando una tripletta. Finisce, cosi,la partita con la vittoria dei lupi che hanno giocato molto bene nonostante le assenze. Complimenti a tutta la squadra e al mister che hanno cominciato la patita in attacco , Cogliati come sempre il migliore dei suoi, non capiamo come questo giocatore di categoria superiore possa giocare in serie D.

Arnaldo Angiolillo