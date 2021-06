Calcio serie D girone F/ Pineto- Campobasso 3-2

Pineto: Mercorelli, Brattelli, Del Mastro, Bertolo, Baldinini, Camplone, Galeano, Ciarcelluti, Minincleri, Della Quercia, Minnozzi. all Pomante.

Campobasso: Oliva, Sbardella, Capuozzo, Brenci, Menna, Dalmazzi, Zammarchi, Tenkorang, Rossetti, Di Domenicantonio, De Biase.. All Cudini.

Arbitro Agostoni di Milano. Marcatori al 18′ Baldinini, al 33′ Minnozzi, al 72′ Di Domenicantonio, 75′ Zammarchi, al 86′ Del Mastro.

Finisce, il campionato con una sconfitta per i lupi sul campo del Pineto. La squadra abruzzese comincia in attacco e al 18′ passa in vantaggio con un colpo di testa di Baldinini: è 1-0 per i locali. Negli ospiti ci sono alcune assenze come cquella di Raccichini oggi sostituito da Oliva; al 30′, tiro di Rossetti ma la sfera termina fuori, al 33′ tiro di Minnozzi che inganna Oiva: è il 2-0 per il Pineto. Finisce, cosi la prima frazione di gioco con i locali che vanno al riposo sul 2-0 in loro favore.

Nel secondo tempo, i lupi attaccano e al 72′ segnano con Di Domenicantonio: è il 2-1 per il Pineto, al 75′, gli ospiti pareggiano con Zammarchi: e’ il 2-2, i rossoblu in due minuti pareggiano la gara, ma al 86′ gli abruzzesi si riportano in vantaggio con Del Mastro che batte Oliva. E’ il 3-2 per la squadra di Pomante.

Finisce, cosi la partita e il campionato visto che era l’ultima partita di questo torneo avvincente che ha visto la promozione dei lupi in Lega Pro. Facciamo gli auguri di buone vacanze ai nostri lettori, ci ritroveremo a seguire i lupi a settembre con la speranza di disputare un buon campionato serie C.

Arnaldo Angiolillo