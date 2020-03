Calcio Serie D/ Derby molisano: Campobasso 4- Agnonese 0

CampobassoRacicchini, fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bonta’, candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi. All Cudini.

Ol.AgnoneseMejri, diakite, Nicolao, Viscovich,Ballerini, Allegra, Minicucci, Pejic, Kone, Minacori, Acosta.All Pizii.

Arbitro Tesi di Lucca.Marcatori al 43 Bonta’, al 60 Alessandro, al 62 Cogliati, 82 Vanzan.



Al 5, azione dei locali tiro di Cogliati ma la difesa ospite respinge, al 15 azione dei granata ma Acosta tira alto sopra la traversa.Al 20, cross di Cogliati ma Candellori non riesce a colpire di testa.Al 25, pasticcio della difesa Agnonese e il portiere commette fallo su cogliati per l’arbitro e’tutto regolare e Nicolao respinge la minaccia.

Al 43, bel cross di Alessandro e Bonta’ di testa segna 1-0 per i lupi.Finisce, cosi, il primo tempo con i rossoblu che vanno al riposo in vantaggio per 1-0 .Nel secondo tempo, al 50 tiro di Cogliatima il portiere ospite blocca la sfera.Al 60, ancora,Bonta’ il migliore dei suoi lancia Alessandro che di tacco realizza il 2-0 grande entusiasmo sugli spalti davvero un gran bel goal che ricorda uno segnato da Bettega tanti anni fa.Al 62, errore della difesa dell’ Agnonesee Cogliati ne approfitta segnando il terzo goal per la propria squadra. Al 75, esce Bonta’ applaudito dal pubblico del Selvapiana ed entra Musetti, al 78 esce Zammarchi ed entra Tenkorang. Il Campobasso, non molla la presa e al 82 segna ancora con

Vanzan che batte il portiere granata con un tiro non forte ma preciso.

Il risultato e’ ormai acquisito 4-0 per i padroni di casa risultato che ci sta tutto anche se l’Agnonese ha giocato bene.Finisce, cosi, la partita con i rossoblu che balzano al secondo posto in classifica generale e domenica si va a Giulianova , ma con

questo Campobasso con il vento in poppa in questo momento

c’e’ ben poco da fare.

Arnaldo Angiolillo