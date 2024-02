Calcio, serie D/ Campobasso- Sora 2-0

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Parisi, Nonni, Serra, Grandis, Abonckelet, Di Nardo, Coquin, Lombari. All Pergolizzi.

Sora

Crispino, Tribelli, Orazzo, Fortunato, Mastrantoni, Veron, Digilio, Capparella, Gubellini, Didio,Tordella. All Campolo.

Arbitro: Striamo di Salerno. Marcatori. 35′ Abonckelet, al 55′ Parisi. Spettatori circa 3000 di cui 170 ospiti.

Sono passati 15 anni dalla morte di Scorrano e i tifosi gridano il suo cognome.

Al 5′, azione degli ospiti ma Esposito blocca la palla. Al 10′, tiro di Tordella un ex ma la sfera termina fuori. Al 15′, azione di Coquin che attraversa tutto il campo , tira ma Crispino respinge arriva Lombari che tira fuori a porta vuota.

Al 30′, tiro di Di Nardo ma la sfera termina fuori, al 35′ azione dei locali, colpo di testa di Abonckelet che segna il 1-0 in favore dei rossoblù. Al 40′, tiro di Tordella ma Esposito blocca la sfera . Finisce cosi, il primo tempo con i rossoblù che vanno al riposo in vantaggio di 1-0.

Nel secondo tempo, al 50′, ammonito Abonckelet per proteste, al 55′ azione dei padroni di casa e Parisi con un gran bolide realizza il 2-0 in favore dei locali. Al 70′, ci prova Coquin ma la sfera finisce fuori, al 75′ , esce Di Nardo ed entra Rasi per i molisani, al 85′ tiro di Lombari ma il portiere ospite ribatte la minaccia. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei locali , il Vastogirardi ha perso ieri 1-0 a Notaresco mentre il Termoli ha battuto la Forsempronese per 3-0.

Arnaldo Angiolillo