Calcio Serie D/ Campobasso – Recanatese 1-0

Racicchini, martino, vanzan, Ladu, menna, Dalmazzi, Tenkorang, Candellori, Cogliati, Esposito, Fruscella.

All Cudini.

RecanateseDe Chirico, Scognamiglio, Titone, Ferrante, Togola, liguori, Quircio, Pezzotti, Sbaffo, brunetti, giancaglia.

All Pagliari.

Arbitro D’Ambrosio di Collegno.

marcatore al 85 Rossetti.



Nel Campobasso fa il suo esordio fruscella che sostituisce Vitali infortunato il ragazzo classe 2003 e’ originario di Busso.aL 10 , tiro di esposito ma il portiere para,al 20 sono gli ospiti ad impegnare Racicchinima l’estremo difensore di casa blocca la sfera.



Nei lupi, giocano martino e tenkorang al posto degli squalificati fabriani e bonta’, al 35 , si infortuna tenkorang,che deve uscire al suo posto Rossetti, esce anche Fruscella

ed entra mancini. Al 42 , tiro di sbaffo ma racicchini devia in angolo. Finisce, cosi, il primo tempo, con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo, al 60, esposito colpisce la traversa, al 70 esce Ladu ed

entra Sbardella, la gara sembra avviata sullo 0-0 ma al 85su angolo di Esposito e’ Rossetti che di testa segna 1-0.



Finisce, cosi, la partita con la vittoria in extremis dei lupi che sono adesso a 4 punti dalla seconda e domenica prossimafaranno visita al Matese ma questo sembra proprio essere

l’anno buono per la promozione in serie C.



Arnaldo Angiolillo